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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif

Sarı-Kırmızılı oyuncuların gösterdiği başarılı performans karşılıksız kalmadı. Avrupa devleri, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Torreira, Victor Nelsson, Sacha Boey ve Sergio Oliveira için Galatasaray yetkilileri ile temasa geçti.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon planlamasını devam ediyor. 

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Sarı-Kırmızılı oyuncuların sezon içerisinde gösterdiği başarılı performans karşılıksız kalmadı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Avrupa devleri, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Sacha Boey ve Sergio Oliveira için G.Saray'ın kapısını çaldı. 

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Yönetim sezon sonunda tüm teklifleri masaya yatıracak. Buradan gelecek sıcak para ile transfer planlaması yapılacak.

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    BOEY VE NELSSON ÖN PLANDA

    Sacha Boey ve Nelsson satılma olasılığı en yüksek olan oyuncular. Boey ile İngiliz ekibi Arsenal ciddi bir şekilde ilgileniyor. Sporting Lizbon, Udinese ve Lyon başarılı sağ bek için devrede. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Sezon başında Sevilla, Nelsson için G.Saray'ın kapısını çalmıştı. Ancak yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmamıştı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Juventus, İnter ve Aston Villa, Danimarkalı stoperle yakından ilgileniyor. Nelsson'un serbest kalır maddesi 25 milyon euro.

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TEKLİF

    Galatasaray'da bu sezon iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin radarında. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro aldığı Lucas Torreira ile Milan ilgileniyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'e hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen teklifler var. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Fransız ekibi St. Etienne'in yanı sıra bir İtalyan kulübünün de genç futbolcu için fiyat sorduğu öğrenildi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! 6 yıldıza teklif - GS Haberleri

    Porto'dan 3 milyon euro ödenerek transfer edilen Sergio Oliveira da Portekiz ekiplerinin radarında.

Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç
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