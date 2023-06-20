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Juventus'tan Galatasaray'a Zaniolo paketi!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Juventus, Galatasaray'ın İtalyan süperstarı Nicolo Zaniolo için yeni bir teklife hazırlanıyor. Torino ekibi, Zaniolo için Galatasaray Weston McKennie ve Moise Kean'in de içinde bulunduğu bir teklif iletecek. İşte detaylar...

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  • Galatasaray'a Zaniolo için Juventus'tan çarpıcı teklif! McKennie, Kean ve bonservis... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Serie A devi Juventus, Galatasaray'ın İtalyan süperstarı Nicolo Zaniolo için yeni bir teklife hazırlanıyor.
  • Galatasaray'a Zaniolo için Juventus'tan çarpıcı teklif! McKennie, Kean ve bonservis... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Torino ekibi, Zaniolo için Galatasaray Weston McKennie ve Moise Kean'in de içinde bulunduğu bir teklif iletecek.
  • Galatasaray'a Zaniolo için Juventus'tan çarpıcı teklif! McKennie, Kean ve bonservis... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Weston McKennie'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için Moise Kean ile de ilgilenebileceği belirtildi.
  • Galatasaray'a Zaniolo için Juventus'tan çarpıcı teklif! McKennie, Kean ve bonservis... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Öte yandan Juventus'un Galatasaray'a Sacha Boey'in durumunu da soracağı kaydedildi.
  • Galatasaray'a Zaniolo için Juventus'tan çarpıcı teklif! McKennie, Kean ve bonservis... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    24 yaşındaki Weston McKennie, geçtiğimiz sezonu Leeds United'da kiralık olarak geçirdi. ABD'li orta saha, Premier League'de 19 maçta şans buldu.
  • Galatasaray'a Zaniolo için Juventus'tan çarpıcı teklif! McKennie, Kean ve bonservis... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Juventus, 23 yaşındaki Moise Kean'i ise 30 milyon euro karşılığında Everton'dan kadrosuna kattı. Serie A'da 28 maça çıkan İtalyan forvet, 6 gole imza attı.

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