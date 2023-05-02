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Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için flaş bir iddia gündeme geldi. Kosova basınında yer alan habere göre; Rashica, yeni sezonda büyük bir olasılıkla Premier Lig’de forma giyecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını zirvede götürse de Beşiktaş mağlubiyetiyle önemli bir yara alan Galatasaray'da Kosovalı yıldız Milot Rashica'nın geleceği belirsizliğini korurken, Kosova basını sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir habere imza attı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

    Vincent Kompany yönetiminde Premier Lig’e yükselen Burnley’nin yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

    Burnley’nin bu transfer için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Norwich City’ye 11 milyon sterlin ödeyeceği kaydedildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

    Kosovan Football’da yer alan habere göre kiralık olarak oynadığı Galatasaray’da yılda 1,5 milyon euro kazanan Rashica da yeniden Premier Lig’de oynamaya sıcak bakıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

    Geçen sezon Premier Lig’de 31 maçta oynayan 26 yaşındaki oyuncu takımının küme düşmesine engel olamamıştı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

    Premier Lig öncesinde Werder Bremen formasıyla Bundesliga’da da boy gösteren Rashica, kariyerinin en iyi dönemini Almanya’da geçirmişti.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

    2018-2019 sezonunda Bundesliga’da oynadığı 26 maça dokuz gol ve beş asist sığdıran yıldız oyuncu, bu sezon ligde 22 kez giydiği Galatasaray formasıyla dört gol atarken, takım arkadaşlarına da beş gol pası verdi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Milot Rashica, Premier Lig'e transfer olmak üzere

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