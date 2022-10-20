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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Sol bek için sürpriz isim

Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan Galatasaray, sol bek arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir ismi takip ettiği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri...

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki oyuncu, Şili ekibi Colo Colo'nun 25 yaşındaki kaptanı Gabriel Suazo... 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    Oyuncunun menajeri Alan Silberman, Şili basınına yaptığı açıklamayla Galatasaray'ın transfer girişimini doğruladı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "biobiochile.cl"ye konuşan Silberman, transferle ilgili şunları söyledi: 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "Galatasaray, beni salı günü ikinci kez aradı. Aslında, Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi."
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "GÖRÜŞMELER UMARIM MEYVESİNİ VERİR"

    "Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu." 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "Viyana'da da Suazo'ya olan ilgileri devam etti. Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda." 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "Onlara olan cevabımda söyledim, sezon sonuna sözleşmesi sona eriyor ve bu transferde Colo Colo da yer almalı..." 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "Belçikalı Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi aldılar. Son zamanlarda iyi değiller, bu doğru. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak veya Avrupa Ligi'nde yer almak onlar için ekonomik anlamda önemli." 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "Bu sebeple iyi takım kurmak istiyorlar. Herkesin iyiliği ve huzuru için umarım ki bu görüşmeler meyvesini verir."
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"

    Transferin çok hızlı gerçekleşmesi için ısrar ediyorum çünkü bu operasyonu ben yürütüyorum." 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    "Galatasaray'ın fikri çok çekici. Çünkü büyük bir kulüp. Avrupa'da yeniden rekabetçi olmak istiyorlar ve bu konuda ciddiler." 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    1 Temmuz 2015'de Colo Colo U19'dan A takıma yükselen Gabriel, tam 7 senedir Şili ekibinin formasını terletiyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    Sözleşmesi Aralık 2022'de bitecek olan 25 yaşındaki sol bek, Colo Colo'da 188 maça çıkarken, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    Gabriel Suazo, şu ana kadar ise sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maç kaçırdı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

    Şilili oyuncu, sol bekin yanı sıra, sol açık, merkez orta saha ve üçlü savunmanın solunda da forma giyebiliyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberler | Sol bek için sürpriz isim: Colo Colo'nun kaptanı geliyor!

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