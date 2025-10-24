Galatasaray'dan TBF'ye hakem atamasıyla ilgili itiraz

Galatasaray Kulübü, ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçına atanan hakemle ilgili itirazda bulunduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, 26 Ekim 2025 tarihinde oynanacak, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta müsabakası olan ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmasına, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan hakem atamasıyla ilgili görüş ve endişelerimizi kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur.

Söz konusu müsabakaya atanan hakemlerden Turgut Işık, geçtiğimiz sezon Kadın Basketbol Takımımızın oynadığı ve skor olarak son topa kadar başa baş geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (04.01.2025) ve Galatasaray Çağdaş Faktoring - ÇBK Mersin (01.02.2025) karşılaşmalarında görev yapmış; bu maçlarda verilen ve verilmemiş bazı kararlar, maçların sonucuna doğrudan etki etmiştir.

Her iki karşılaşmada da Galatasaray Çağdaş Faktoring, tek top farkla mağlup olmuş, alınan bazı kararlar kulübümüz nezdinde ciddi bir adil yönetim endişesi oluşturmuştur.

Özellikle ÇBK Mersin karşılaşmasında rakibimiz 25 kez serbest atış kullanırken takımımız sadece 1 kere çizgiye gitmiş, bu istatistik maçın dengesini açık şekilde etkilemiştir.

Bu müsabakaların ardından kulübümüz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Recep Ankaralı’ya yaşanan mağduriyetleri defalarca iletmiş olmasına karşın Recep Ankaralı, eylem ve söylemleriyle, yaşananlarla ilgili önlem almak yerine bilinçli olduğuna inandığımız yanlış kararları meşrulaştırmaya gayret ederek tüm bu olayların ortağı haline gelmiştir. Yeni sezonun ilk haftasında yine aynı hakemin OGM Ormanspor maçımıza atanması ve şimdi ÇBK Mersin deplasmanında tekrar aynı ismin görevlendirilmesi, kulübümüz açısından objektiflik ilkesine gölge düşürmüştür. Bu doğrultuda, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na ilettiğimiz resmî dilekçemizde; Söz konusu müsabakaya yapılan hakem atamasının gözden geçirilerek değiştirilmesini, Talebimizin kabul edilmemesi durumunda ise birden fazla hakem değerlendiricisinin görevlendirilmesini talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türk Basketbolunun gelişimi ve itibarı adına adil, tarafsız ve güven veren bir yönetim anlayışının tesis edilmesini en önemli önceliğimiz olarak görmekteyiz.