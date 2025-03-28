Galatasaray'dan transferde Joao Felix harekatı
Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix için Galatasaray iddiası gündeme geldi. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde "Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması da yapılmaya başlandı.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix, İtalya'da aradığını bulamadı.
Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde "Yaz transfer döneminde Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı.