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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan transferde Joao Felix harekatı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan transferde Joao Felix harekatı

        Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix için Galatasaray iddiası gündeme geldi. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde "Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:07
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        Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması da yapılmaya başlandı.

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        La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix, İtalya'da aradığını bulamadı.

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        Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde "Yaz transfer döneminde Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı.

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        Milan'da beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcuyla ilgili ortaya atılan bu iddialar, sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.

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        Bu sezon Milan formasıyla 30 resmi maçta sahne alan Joao Felix, 8 gol ve 3 asist yaptı.

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