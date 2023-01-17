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Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, stoper bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'den yerli oyuncu için harekete geçti! İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi

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DHA
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. 
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor. 
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    SEZON BAŞINDA LILLE İSTEMİŞTİ

    İstanbulspor'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017'de İstanbulspor'a transfer oldu.
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil'in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA

    Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2'nci sırada yer alıyor.
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2'nci sırada bulunuyor. 
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5'inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.
  • Galatasaray'dan transferde stoper harekatı

    24 yaşındaki Yeşil, bu sezon 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.

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