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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray David Efianayi ile yolları ayırdı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray David Efianayi ile yolları ayırdı

        Galatasaray, ABD'li basketbolcu David Efianayi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:40
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        Galatasaray'da ayrılık açıklandı
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        Galatasaray, ABD'li basketbolcu David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu başında takımımıza katılan ve sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür ettiğimiz David Efianayi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Ligde 8 maça çıkan 29 yaşındaki basketbolcu 3.1 sayı, 0.6 ribaund ve 0.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Efianayi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 4.5 sayı, 1.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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