Galatasaray David Efianayi ile yolları ayırdı

Galatasaray, ABD'li basketbolcu David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu başında takımımıza katılan ve sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür ettiğimiz David Efianayi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.