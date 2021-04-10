Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 14. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 9 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. Peki Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

GALATASARAY KARAGÜMRÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 10 Nisan 2021 Cumartesi yani bu akşam saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Etebo, Fernandes, Feghouli, E. Akbaba, Babel, Falcao

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zuhanovic, Balkovec, Bertolacchi, Ndao, J.Durmaz, Castro, Lebs ve Sobiech

SON 5 MAÇTA 11 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez galip geldi ve 11 puan kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini Kayserispor deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayspor’a mağlup olurken, Sivasspor ile de berabere kaldı. Cimbom, Karagümrük maçıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor.

TERİM VE DAVALA CEZALI

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Karagümrük maçında da yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Terim ile Davala’ya 2'şer maç men cezası vermiş. Terim ve Davala bu müsabaka ile birlikte cezasını tamamlayacak. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

CEZALILAR DÖNDÜ

Christian Luyindama ile Marcao sarı kart, DeAndre Yedlin de kırmızı kart cezasından dolayı Hatayspor maçında oynamamıştı. Üç futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Karagümrük karşısında görev alabilecek.

BABEL VE ETEBO SINIRDA

Galatasaray’da Karagümrük karşılaşması öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel ile Etebo mücadelede sarı kart görmeleri halinde Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile tedavisi devam eden Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes'in durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Korona virüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Taylan Antalyalı ile Emre Kılıç'ın durumları ise yapılacak son testlerin ardından netleşecek.