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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 29 Şubat Perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:15
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, 29 Şubat Perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Tanguy Ndombele, idmanın tamamında takımla çalıştı. Serge Aurier ile Hakim Ziyech ise fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak antrenman yaptı.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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        29 Şubat Perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Tanguy Ndombele, idmanın tamamında takımla çalıştı. Serge Aurier ile Hakim Ziyech ise fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak antrenman yaptı.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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