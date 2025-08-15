Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Galatasaray- Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Galatasaray- Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 14:35 Güncelleme: 15.08.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray-Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında bu akşam saat 21.30'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

        Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ali Yılmaz olacak.

        Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Hakan Yemişken eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Kırmızı bayrak asıldı! İki kentte deniz yasağı!
        Kırmızı bayrak asıldı! İki kentte deniz yasağı!
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!