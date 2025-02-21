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        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 100’den fazla ülkede yayınlanacak

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:20
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        Dev derbi 100'den fazla ülkede yayınlanacak
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı verilecek.

        beIN Sports’un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam’in de kullanılacağı Beşiktaş - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak ve 27 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ile 2 motosiklet kamerası kullanılacak.

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