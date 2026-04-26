Habertürk
Habertürk
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kaç kaç bitti?

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kaç kaç bitti?

        Süper Lig'in 31. haftasında dev derbiye sahne oldu. Bu kapsamda ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek mücadele büyük heyecana sahne oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kaç kaç bitti? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golleri...

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 22:24 Güncelleme:
        1

        GalatasarayFenerbahçe derbisi için geri sayım tamamlandı. Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadeleyi anbean takip etmek isteyen futbolseverler, “GS FB canlı izle” aramasına yoğunlaştı. Dev karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları merak edilirken, derbiye dair tüm bilgiler araştırılıyor. İşte derbinin detayları

        2

        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, penaltıdan yararlanamazken; Ederson ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından bitime 3 hafta kala zirvede puan farkı 7'ye yükseldi.

        3

        OSİMHEN OYNAYACAK MI?

        Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

        Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

        Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

        4

        ASENSIO DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

        TEK EKSİK EDSON ALVAREZ

        Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

        5

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

        6

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail, Nene (Asensio), Kerem, Talisca

        7

        LİGDE SON 33 İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

        8

        ASLANTEPE'DEKİ SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

        Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

        9

        LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
