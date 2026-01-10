Habertürk
        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 10.01.2026 - 12:25
        Derbinin VAR hakemi belli oldu!
        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Söz konusu derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

        Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay’a AVAR’da Anıl Usta ve Ali Şansalan eşlik edecek.

