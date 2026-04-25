        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverleri dev bir derbi heyecanı bekliyor. Liderlik koltuğunda 71 puanla oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. 67 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, zirveyle arasındaki farkı kapatmak isterken; bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek nitelikte. Büyük çekişmeye sahne olacak karşılaşma, tüm gözleri ekranlara çevirecek. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 18:42 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. İki takım, en son Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyle birlikte rekabette 406. randevuya çıkacak. Dev derbi öncesinde futbolseverler ise karşılaşmanın oynanacağı tarihi merakla araştırıyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde.

        GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

        Dev mücadelede düdük Yasin Kol’da olacak. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

        GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında futbolseverleri ekran başına toplayacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        SON 10 DERBİ SONUCU

        08.01.2023 – Fenerbahçe 0-3 Galatasaray (Lig)

        04.06.2023 – Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Lig)

        24.12.2023 – Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (Lig)

        07.04.2024 – Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Hükmen, Süper Kupa)

        19.05.2024 – Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (Lig)

        21.09.2024 – Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Lig)

        24.02.2025 – Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Lig)

        02.04.2025 – Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (Türkiye Kupası)

        01.12.2025 – Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (Lig)

        10.01.2026 – Galatasaray 0-2 Fenerbahçe (Süper Kupa)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
