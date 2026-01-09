Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek 16. Fenerbahçe derbisini, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise 2. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertli kulüpte 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk Galatasaray derbisini 1 Aralık 2025'te Kadıköy'de izledi. Fenerbahçe mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Saran'ın başkan olduğu dönemde Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan lig maçını 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, iç sahada oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 2-1 mağlup oldu.

GALATASARAY, ÖZBEK BAŞKANLIĞINDA 15 DERBİDE 6 GALİBİYET ELDE ETTİ Galatasaray Kulübünde 2 farklı dönemde başkanlık yaşayan Dursun Özbek, lig, kupa ve Süper Kupa'da 15 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü. Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı. 2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 9 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 7 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan son derbi, 1 Aralık 2025'te Kadıköy'deki lig maçıydı. Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını Sane'nin golüyle önde kapatırken Fenerbahçe ise maçın uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın golüyle skoru 1-1'e getirmişti. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 15 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 3'ü hükmen galibiyette atılmak üzere 17 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 8 golle karşılık verdi. Galatasaray Kulübü'nün başkanı olarak 15 Fenerbahçe derbisine tanık olan Dursun Özbek; bu derbileri Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık dönemlerinde yaşadı.