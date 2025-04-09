Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2

        Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray, F.Bahçe'yi yıktı! Seride öne geçti
        ABONE OL

        Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

        Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

        Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

        Fenerbahçe: Arina Fedorotseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Bojana Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy)

        Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10

        Süre: 121 dakika (25, 25, 28, 26, 17)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak