Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu oldu! - Gençlerbirliği Haberleri

        Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray-G.Birliği maçının VAR'ı açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.

        Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası