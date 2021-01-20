Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, 2-0 kaybedilen Beşiktaş deplasmanınki vasat oyunuyla iyice gözden düştü.

Süper Lig'de son olarak 2.5 ayın ardından derbide sürpriz şekilde teknik direktör Fatih Terim'in sahaya sürdüğü Nijeryalı orta saha, sezon başından beri 4. kez ilk 11'de görev yaptı. Cimbom, bu 4 maçta sadece Ankaragücü'nü 1-0 yenerken, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybetti.

Özellikle Alanyaspor maçının 45. dakikasında kırmızı kart görerek, takımını ikinci yarı 10 kişi bırakan Etebo, maçın 2-1 kaybedilmesine neden olmuştu. Derbide gelen şansı da değerlendiremeyen 26 yaşındaki kiralık oyuncunun forma şansı iyice azaldı.