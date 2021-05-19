Şampiyonluk Kupası'nı kıl payıyla kaçıran Galatasaray seçime odaklandı. Yönetim kararıyla ertelenen 29 Mayıs'taki seçim, pandemi koşulları el verirse 19 Haziran'da yapılacak. Ancak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları nedeniyle sezonu erken açacak olan Cimbom, gelecek yılı da içinde bulunduğu belirsizlik nedeniyle riske atıyor. 3.5 senedir takımın başında olan Fatih Terim'in ay sonunda biten sözleşmesinin uzayıp uzamayacağı da belirsizliğini koruyor.

Başkan adayları İmparator'la yola devam etmek isteseler de Terim'i ikna etmek zorundalar... Galatasaray'daki 4. dönemi boyunca yalnız bırakıldığını gören deneyimli çalıştırıcı, özellikle transfer dönemlerinde planlamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştiremediğini düşünüyor.

Futbol takımının başında yer alacaksa, istediği gibi bir sistem ve geleceğe dönük bir proje görmek isteyen Fatih Terim, gelecek yönetimlerden de bu yönde bir hazırlık bekliyor. Galatasaray'ın başında hala kazanabileceği başarılar olduğunu düşünen tecrübeli teknik adam, futbol takımında kendi isteği doğrultusunda planlamalar yapılması ve oluşturulacak projeye inanması halinde sözleşme uzatacak.