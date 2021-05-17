Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk; diğer başkan adaylarına teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesi için çağrıda bulundu.

HAMAMCIOĞLU'DAN 'FATİH TERİM İLE DEVAM EDİLSİN' TEKLİFİ

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarına, kim kazanırsa kazansın, Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" mesajını paylaştı.

ÖZTÜRK'TEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına adaylardan Metin Öztürk de sosyal medya hesabından destek verirken şunları kaydetti: "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz."

BURAK ELMAS'TAN DA DESTEK

Diğer başkan adayı Burak Elmas ise, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’na yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut oyuncu kontratlarının uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-22 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir. Dolayısıyla, seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar, futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim’in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır.”