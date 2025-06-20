Galatasaray hatıra parası basılıyor! Darphane Galatasaray GS hatıra parası nereden alınır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor. Galatasaray hatıra parasından almak isteyenler GS hatıra parası ne kadar ve nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında Galatasaray yazan parada 25. şampiyonluk vurgusu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı. Peki Darphane Galatasaray GS hatıra parası nereden alınır?
Galatasaray hatıra parası basımı günün konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, Darphane Galatasaray GS hatıra parası nereden alınır?
GS HATIRA PARASI (DARPHANE HATIRA PARASI) NEREDEN ALINIR?
Galatasaray hatıra parası satışlarının %30’u Darphane’nin e-mağaza platformu (emagaza.darphane.gov.tr) üzerinden, geri kalanı ise Beşiktaş’taki fiziki mağazadan yapılacak. Galatasaray hatıra parası, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Balmumcu mahallesi yakınında bulunan Darphane mağazasından da alınabilecek.
GALATASARAY HATIRA PARASI NE KADAR?
Galatasaray 25. şampiyonluk hatıra parası 5 bin adet üretilecek ve 2.250 TL’den satışa sunulacak.