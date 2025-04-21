Galatasaray için flaş transfer iddiası: Wout Faes
Devre arasında transfer edilen Carlos Cuesta'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray, sezon sonunda savunma bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda Belçika basını, sarı-kırmızılıların Leicester City ile küme düşen Wout Faes'i gündemine aldığını iddia etti.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmek isteyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor.
CİMBOM'DA ROTA ADA!
Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Leicester City’nin deneyimli stoperi Wout Faes’i transfer listesine aldı.
Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray daha önce de radarına aldığı 27 yaşındaki oyuncu için bu kez daha kararlı. Leicester’ın ligden düşmesiyle Faes’in takımdan ayrılması bekleniyor ve yaz transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
ALMANYA VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Galatasaray’ın yanı sıra İtalya’dan Lazio ile bazı Alman kulüplerinin de Faes’i takip ettiği belirtiliyor.
Bu sezon Leicester formasıyla 32 maça çıkan Belçikalı savunmacı, 2 kez gol sevinci yaşadı.
CUESTA BEKLENENİ VEREMEDİ
Öte yandan Galatasaray, devre arasında transfer ettiği Carlos Cuesta’dan beklenen katkıyı alamadı.