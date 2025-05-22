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        Haberler Spor Transfer Galatasaray için yeni Elye Wahi iddiası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray için yeni Elye Wahi iddiası!

        2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başlarken, Fransa basınından sarı-kırmızılılar için Elye Wahi iddiası geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:24
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        Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

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        Fransa basını, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde de ilgi gösterdiği Elye Wahi için yeni bir iddiada bulundu.

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        Jeunesfooteux'da yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, yollarını ayırmak istediği Wahi'yi Rennes ve Galatasaray'a önerdi.

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        22 yaşındaki santrforun performansından şu ana kadar memnun kalmayan Frankfurt, oyuncusunu Arnaud Kalimuendo ile takas yapmak için Rennes'e teklif yaparken, Fransız kulübünün bu teklifi reddettiği belirtildi.

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        Bunun üzerine Alman ekibinin, Wahi'yi bu kez de Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.

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        Sarı-kırmızılı yönetim, Fildişi Sahili asıllı Fransız golcüyü öncelikli hedefi olarak belirlemese de ilerleyen dönemde satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Frankfurt'un kapısını çalabileceği vurgulandı.

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        Ara transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan Wahi, 26 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

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        22 yaşındaki genç futbolcu Alman ekibinde bekleneni veremezken, sadece 8 maçta şans bulabildi ve gol veya asist katkısı yapamadı.

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        Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Elye Wahi'nin Frankfurt ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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