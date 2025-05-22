Galatasaray için yeni Elye Wahi iddiası!
2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başlarken, Fransa basınından sarı-kırmızılılar için Elye Wahi iddiası geldi.
Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
Fransa basını, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde de ilgi gösterdiği Elye Wahi için yeni bir iddiada bulundu.
Jeunesfooteux'da yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, yollarını ayırmak istediği Wahi'yi Rennes ve Galatasaray'a önerdi.
22 yaşındaki santrforun performansından şu ana kadar memnun kalmayan Frankfurt, oyuncusunu Arnaud Kalimuendo ile takas yapmak için Rennes'e teklif yaparken, Fransız kulübünün bu teklifi reddettiği belirtildi.
Bunun üzerine Alman ekibinin, Wahi'yi bu kez de Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fildişi Sahili asıllı Fransız golcüyü öncelikli hedefi olarak belirlemese de ilerleyen dönemde satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Frankfurt'un kapısını çalabileceği vurgulandı.
Ara transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan Wahi, 26 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
22 yaşındaki genç futbolcu Alman ekibinde bekleneni veremezken, sadece 8 maçta şans bulabildi ve gol veya asist katkısı yapamadı.
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Elye Wahi'nin Frankfurt ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.