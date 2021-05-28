Galatasaray'a bir başkan adayı daha!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayGalatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu. Listede Abdurrahim Albayrak da var
ABONE OL

Galatasaray'a bir başkan adayı daha!

Galatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu. Listede Abdurrahim Albayrak da var

Galatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu. Listede Abdurrahim Albayrak da var

DHA'nın son dakika haberine göre; Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan'ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.

Yiğit Şardan, 2010 yılında Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Sarı-kırmızılı camiada daha önce; Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir başkan adaylıklarını açıklamıştı.

BİRLEŞME OLMADI

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Işın Çelebi, diğer adaylara birleşme çağrısında bulunmuştu. Öte yandan eski başkan Ünal Aysal'ın otelinde önceki gece bazı başkan adayları bir araya gelmişti. Ancak bu girişimlerden sonuç çıkmadı. Başkan adayı Burak Elmas, birleşmeye sıcak bakmadığını dile getirdi ve "Birleşmeye ihtiyaç yok" dedi.

Ayrıca bir diğer aday Işın Çelebi, seçim ile ilgili olarak "Durum değerlendirmesini yapacağız. Seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Liverpool, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
FUTBOLMilli yıldıza kanca!
Fenerbahçe'nin hedefi Biglia!
FUTBOLFenerbahçe'nin hedefi Biglia!
Türkiye - Azerbaycan maçının yazar yorumları
FUTBOLŞenol Güneş neyi düşündü?
Mustafa Cengiz: Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil
FUTBOL"Beni düşman olarak görenlerle çalışmam"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
FUTBOLŞampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Necip Uysal: Lig tarihinin en zor sezonundan alnımızın akıyla çıktık
FUTBOL"Lig tarihinin en zor sezonuydu!"
Trabzonspor'da Marek Hamsik çılgınlığı
FUTBOLMarek Hamsik çılgınlığı!
Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Sakarya Kocaeli maçı ne zaman?
FUTBOLİstanbul'da son final
Şenol Güneş'ten Altay Bayındır ve Halil Akbunar açıklaması
FUTBOLAltay ve Halil'in son durumu açıkladı
Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLMillilerden iyi prova!