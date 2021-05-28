Galatasaray'a bir başkan adayı daha!

Galatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu. Listede Abdurrahim Albayrak da var

DHA'nın son dakika haberine göre; Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan'ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.

Yiğit Şardan, 2010 yılında Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Sarı-kırmızılı camiada daha önce; Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir başkan adaylıklarını açıklamıştı.

BİRLEŞME OLMADI

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Işın Çelebi, diğer adaylara birleşme çağrısında bulunmuştu. Öte yandan eski başkan Ünal Aysal'ın otelinde önceki gece bazı başkan adayları bir araya gelmişti. Ancak bu girişimlerden sonuç çıkmadı. Başkan adayı Burak Elmas, birleşmeye sıcak bakmadığını dile getirdi ve "Birleşmeye ihtiyaç yok" dedi.

Ayrıca bir diğer aday Işın Çelebi, seçim ile ilgili olarak "Durum değerlendirmesini yapacağız. Seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız" açıklamasında bulunmuştu.