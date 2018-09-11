Milli maç arasından önce Trabzonspor'da çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da deplasman fobisi yeniden başladı... Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon dış sahada tam 7 mağlubiyet yaşayan Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim sezonun ilk yarısında çıkılacak zorlu deplasmanlar öncesi çözüm aramaya başladı.

​DERBİ DEPLASMANI DA VAR

Cimbom ligde şampiyonluk yolundaki rakipleri Başakşehir ve Beşiktaş'a konuk olacak. Galatasaray ayrıca ligin dişli takımlarından Akhisar, Malatya ve Kayseri'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TÜM GÖZLER FATİH TERİM'DE

Şampiyonlar Ligi'nde ise Porto, Schalke ve L.Moskova ile dış sahada mücadele edecek olan Sarı- Kırmızılılar'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Bu nedenle tüm gözler Terim'in üzerinde.

19 MAÇTA SADECE 29 PUAN

G.Saray ligde ezeli rakiplerine göre de deplasmanlarda çok başarısız... Son 19 deplasmanda F.Bahçe 35 puan, Başakşehir 33 puan, Beşiktaş ise 29 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar da 19 maçtan 29 puan çıkardı.

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