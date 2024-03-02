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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray'ın 'Dolmabahçe kabusu'! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın 'Dolmabahçe kabusu'!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, siyah-beyazlıların yenilenen stadında henüz galibiyetle tanışamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:45
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        G.Saray'ın 'Dolmabahçe kabusu'!
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın oynanacak derbinin misafir ekibi Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyor.

        Geride kalan sezonlarda iki ezeli rakip Tüpraş Stadı’nda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6’sını Beşiktaş kazanırken, 1 derbi ise beraberlikle sona erdi.

        'Yeni Dolmabahçe'de rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermezken her derbide gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu süre içinde 14 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

        İLK DERBİ BERABERE

        Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.

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        Eren Derdiyok ve Bruma’nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray’a siyah-beyazlılar, Marcelo ve Cenk Tosun’un golleriyle cevap verdi. Böylece ilk derbi 2-2 berabere tamamlandı.

        Bir sonraki sezon oynanan derbi ise Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip, Galatasaray’a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo’nun golleriyle kazandı.

        Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0’la kazandı

        2018-2019 sezonundaki derbide ise sahneye çıkan isim Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Beşiktaş, Ljajic’in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir’in golüyle geldi.

        2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Tüpraş’ta Galatasaray’ı 2-0’la geçti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N’Koudou attığı gollerle Beşiktaş’ın 3 puanında pay sahibi oldu.

        Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe’den galibiyetle ayrılmasını bildi.

        2021-2022 sezonunda Galatasaray, Cicaldau’nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin’in golleri sonrası kaybetti. 2022-2023 sezonunda Mauro Icardi’yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar cevap vereren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1’lik skorla ulaştırdı.

        Tüpraş Stadı’nda oynanan maçlar:

        Sezon Takımlar Sonuç
        2016-2017 Beşiktaş-Galatasaray 2-2
        2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0
        2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0
        2019-2020 Beşiktaş-Galatasaray 1-0
        2020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-0
        2021-2022 Beşiktaş-Galatasaray 2-1
        2022-2023 Beşiktaş-Galatasaray 3-1
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