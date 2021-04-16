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Cezalı durumdaki Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İzmir'e gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe maçı için bugün İzmir'e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.