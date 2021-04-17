SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 18 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırdı.