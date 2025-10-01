Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkası!

Futbol zekasıyla oyunu yönlendiren İlkay bir yana, sahadaki diğer tüm oyuncular fiziksel olarak büyük bir mücadele ortaya koydu. Bekler Jakobs ve Singo, performanslarıyla tartışmasız ilk 11 oyuncusu olduklarını kanıtladı. Uğurcan Çakır ise kritik kurtarışlarıyla hem güven verdi hem de Alanyaspor maçındaki eleştirileri unutturdu.