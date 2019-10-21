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HaberlerFutbolGalatasaray'ın rakibi Real Madrid! GS Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın Real Madrid'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
1- PSG22004046
2- Club Brugge20202202
3- Galatasaray201101-11
4- Real Madrid201125-31

FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

REAL MADRİD'DE 6 EKSİK

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.

BRUGGE, PSG'Yİ AĞIRLAYACAK

A Grubu'nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşacak. Galatasaray-Real Madrid müsabakasıyla aynı saatte başlayacak maç, Belçika'daki Jan Breydelstadion'da oynanacak.

282. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 281 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 108 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253

UEFA Şampiyonlar Ligi

112

28

28

56

111

184

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri2417615922

Kupa Galipleri Kupası

32

12

7

13

42

55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi

77

29

25

23

120

100

UEFA Süper Kupa

1

1

0

0

2

1

TOPLAM

281

99

74

108

376

415

İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 57. maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki 56 maçın 22'sini kazanan sarı-kırmızılı takım, 18 kez berabere kaldı. Galatasaray, iç sahadaki 16 mücadeleden ise mağlup ayrıldı. Galatasaray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına rağmen attığı gol bakımından geride kaldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 68 gol atarken, kalesindeki 71 gole engel olamadı.

SAHASINDA 13 MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç oldu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu. Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı. Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti. Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 iç saha maçında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonlara göre iç sahadaki performansı şöyle:

SezonOGBMAY
1993-1994301214
1994-1995311122
1997-1998311132
1998-1999321062
1999-2000311159
2000-20017610158
2001-2002623153
2002-2003301214
2003-2004321042
2006-2007311144
2012-2013522166
2013-2014421168
2014-2015301229
2015-2016311134
2018-2019311153
2019-2020100101

TERİM YÖNETİMİNDE 75. AVRUPA MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 75. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Şampiyonlar Ligi491410255379

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

8

8

0

0

23

5

UEFA Kupası135621813

Kupa Galipleri Kupası

4

3

0

1

9

6

TOPLAM

74

30

16

28

103

103

Real Madrid müsabakası, Galatasaray'ın Fatih Terim idaresindeki 50. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 25 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

1997-98

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

6

2

1

3

10

13

7

2002-03

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

6

2

1

3

6

8

7

2012-13

10

5

2

3

14

14

17

2013-14

1

0

0

1

1

6

0

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