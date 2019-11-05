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HaberlerFutbol

Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Şener kafilede yer almadı

Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Öğleden önce İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı kafilede, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı yer almıyor.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

REAL MADRİD - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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