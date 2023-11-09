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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Kopenhag, evinde Manchester United'ı 4-3 mağlup edip ilk galibiyetini aldı. Alınan sonuçların ardından grupta hesaplar karıştı. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu... Galatasaray kaçıncı sırada?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 01:14 Güncelleme: 09.11.2023 - 01:14
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        Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.

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        Sarı-kırmızılılar, Alman devi Bayern Münih'e konuk olurken, uzun süre 0-0 götürdüğü maçtan son bölümde kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup ayrıldı.

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        Bayern'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane atarken, Cimbom'un tek sayısı 90+3'te Bakambu'dan geldi.

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        Gruptaki diğer maçta Danimarka ekibi Kopenhag, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı 4-3 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

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        Alınan sonuçların ardından grupta ortalık karıştı. Bayern Münih'in 12 puana ulaşarak son 16 turuna lider olarak yükselmeyi garantilediği grupta güncel puan durumu şu şekilde:

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        1- Bayern Münih: 12 puan

        2- Kopenhag: 4 puan (-1 averaj)

        3- GALATASARAY: 4 puan (-2 averaj)

        4- Manchester United: 3 puan

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