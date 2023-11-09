Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Kopenhag, evinde Manchester United'ı 4-3 mağlup edip ilk galibiyetini aldı. Alınan sonuçların ardından grupta hesaplar karıştı. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu... Galatasaray kaçıncı sırada?
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Alman devi Bayern Münih'e konuk olurken, uzun süre 0-0 götürdüğü maçtan son bölümde kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup ayrıldı.
Bayern'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane atarken, Cimbom'un tek sayısı 90+3'te Bakambu'dan geldi.
Gruptaki diğer maçta Danimarka ekibi Kopenhag, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı 4-3 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Alınan sonuçların ardından grupta ortalık karıştı. Bayern Münih'in 12 puana ulaşarak son 16 turuna lider olarak yükselmeyi garantilediği grupta güncel puan durumu şu şekilde:
1- Bayern Münih: 12 puan
2- Kopenhag: 4 puan (-1 averaj)
3- GALATASARAY: 4 puan (-2 averaj)
4- Manchester United: 3 puan