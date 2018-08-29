Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Galatasaray için kader günü yarın! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, yarın TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılıların bazı muhtemel rakipleri de kesinleşti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri