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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

29.08.2018 - 14:49 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Galatasaray için kader günü yarın! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, yarın TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılıların bazı muhtemel rakipleri de kesinleşti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

  • 1 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    1 | 42

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

  • 2 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    2 | 42

    Bu akşam oynanacak Salzburg (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan), PSV (Hollanda)-BATE (Belarus) ve PAOK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz) karşılaşmalarının ardından bu eşleşmelerde tur atlayan takımlar ile turnuvaya doğrudan katılan diğer ekipler Liverpool (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Viktoria Plzen'in (Çekya) de torbaları belirlenecek.

  • 3 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    3 | 42

    Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Galatasaray'ın kesinleşen muhtemel rakipleriyse şöyle: 

  • 4 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    4 | 42

    1. TORBA

    Real Madrid (162.000)

  • 5 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    5 | 42

    Atletico Madrid (140.000)

  • 6 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    6 | 42

    Barcelona (132.000)

  • 7 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    7 | 42

    Bayern Münih (135.000)

  • 8 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    8 | 42

    Juventus (126.000)

  • 9 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    9 | 42

    Manchester City (100.000)

  • 10 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    10 | 42

    Paris Saint-Germain (109.000)

  • 11 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    11 | 42

    Lokomotiv Moskova (22.500)

  • 12 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    12 | 42

    2. TORBA

    Borussia Dortmund (89.000)

     

  • 13 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    13 | 42

    Porto (86.000)

  • 14 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    14 | 42

    Manchester United (82.000)

  • 15 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    15 | 42

    Shakhtar Donetsk (81.000)

  • 16 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    16 | 42

    Napoli (78.000)

     

  • 17 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    17 | 42

    Tottenham Hotspur (67.000)

  • 18 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    18 | 42

    Roma (64.000)

  • 19 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    19 | 42

    3. TORBA

    Liverpool (62.000)

  • 20 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    20 | 42

    Schalke 04 (62.000)

  • 21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    21 | 42

    Lyon (59.500)

  • 22 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    22 | 42

    Monaco (57.000)

  • 23 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    23 | 42

    CSKA Moskova (45.000)

  • 24 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    24 | 42

    4. TORBA

    Valencia (36.000)

  • 25 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    25 | 42

    Viktoria Plzen (33.000)

  • 26 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    26 | 42

    Club Brugge (29.500)

  • 27 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    27 | 42

    Galatasaray (29.500)

  • 28 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    28 | 42

    Inter (16.000)

  • 29 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    29 | 42

    Hoffenheim (14.285)

  • 30 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    30 | 42

    PLAY-OFF'TA OYNAYACAK TAKIMLAR VE PUANLARI

    Benfica (80.000) - Tur atlarsa 2. torbadan gruplara katılacak.

  • 31 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    31 | 42

    Dinamo Kiev (62.000)

  • 32 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    32 | 42

    Salzburg (55.500)

  • 33 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    33 | 42

    PSV Eindhoven (36.000)

  • 34 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    34 | 42

    Young Boys (20.500)

  • 35 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    35 | 42

    AEK (10.000)

  • 36 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    36 | 42

    Ajax (53.500)

  • 37 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    37 | 42

    PAOK (29.500)

  • 38 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    38 | 42

    Dinamo Zagreb (21.750)

  • 39 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    39 | 42

    BATE Borisov (20.500)

  • 40 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    40 | 42

    Videoton (14.000)

  • 41 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    41 | 42

    Kızılyıldız (10.750)

  • 42 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Devler bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ve takım
    42 | 42

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Yorumlar 2
  • Misafir 21 dakika önce
    inşallah bizim torba: Barcelona , Liverpool ve PSV Eindhoven den oluşur. Boğulursak Banyo küvetinde Buğulamayalım. Bogulursak Pasifik olsun.
  • Misafir 29 dakika önce
    - 18 puan ile 1 puan başarıdır.
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