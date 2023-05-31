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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu ve muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritası da netleşiyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 3 sezon aradan sonra ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, toplamda 23. şampiyonluğuna ulaştı. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yolu da netleşti.

     
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayacak.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    3 TAKIM ELEMESİ GEREKİYOR

    Serie A'da Juventus'a verilen 10 puan silme cezasının ardından Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'in ligde ilk 4'te yer alması kesinleşti. Böylece Galatasaray, yeni sezonda Devler Ligi'ne 2. eleme turunda başlayacak ve gruplar için 4 takım değil, 3 takım elemesi gerekecek.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    İKİNCİ ELEME TURUNDA SERİ BAŞI OLACAK

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 20 takım yer alacak ve bu takımlardan biri Galatasaray olacak. Galatasaray, bu turda seri başı olacak.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Şu ana kadar Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Norveç'ten Molde, Yunanistan'dan Panathinaikos bu turda olması kesinleşen takımlar. Ayrıca Danimarka şampiyonu Copenhag da bu turda turnuvaya dahil olacak.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    KURALAR 21 HAZİRAN'DA 

    1. eleme turundan gelen takımlar da bu turda yarışacak. 2. eleme turu kuraları 21 Haziran'da çekilecek, maçlar 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

     
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    3. ELEME TURU KURALARI 24 TEMMUZ'DA

    Galatasaray, 2. eleme turunu geçerse 3. eleme turunda yer alacak. Bu turda olması kesinleşen takımlar Çekya'dan şampiyon Sparta Prag ve Yunanistan şampiyonu AEK. 
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    2. eleme turundan yükselecek 10 takımla birlikte toplam 12 takım tur arayacak. 3. eleme turu kuraları 24 Temmuz'da çekilecek, maçlar ise 8-9 Ağustos ile 15 Ağustos'ta oynanacak.

     
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    PLAY-OFF'TA KURALAR 7 AĞUSTOS'TA

    Temsilcimiz, 3. eleme turunu geçerse playoff turunda mücadele edecek. Burada İsviçre şampiyonu Young Boys ve Belçika şampiyonları ile birlikte 3. eleme turundan gelecek 6 takım yarışacak. 
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu: Cimbom kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

    Kuralar 7 Ağustos'ta çekilecek, maçlar 22-23 Ağustos ile 29-30 Ağustos'ta oynanacak. Bu tur geçilirse UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılınacak.

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