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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!

        Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların zaferini manşetlerine taşıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:13
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu resmen ilan etti.

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        Avrupa basını ise, sarı-kırmızılı ekibin bu zaferini manşetlere taşıdı.

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        Kicker:

        Galatasaray erken şampiyon oldu: Egemen Aslanlar'a beşinci yıldız

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        Marca:

        Morata'lı Galatasaray lig şampiyonluğunu kazandı, Mourinho'lu Fenerbahçe boş kaldı

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        A Bola:

        Galatasaray Türkiye Şampiyonu oldu ve kalecisi gol attı

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        L'Equipe:

        Galatasaray, Kayserispor'u yenerek Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı

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        Bild:

        Galatasaray, Şampiyonluk partisini kutluyor

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        O Jogo:

        Galatasaray, 21. yüzyılda ilke kez üç kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu

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        ESPN:

        Galatasaray'ın kalecisi penaltı atarak lig şampiyonluğunu garantiledi

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