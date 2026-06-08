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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray'ın yeni genel menajeri Özgün Önver

        Galatasaray'ın yeni genel menajeri Özgün Önver

        Galatasaray MCT Technic'te genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildi. Önver son olarak Manisa Basket'te genel menajerlik görevini yürütüyordu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        G.Saray'ın yeni genel menajeri Özgün Önver

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Profesyonel oyunculuk kariyerinde Tuborg, Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket formalarını giyen Özen, Eskişehir Basket'te takım menajerliği, TBF Erkek Ligleri'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük, Bursaspor ve Glint Manisa Basket'te ise genel menajerlik görevlerinde bulundu.

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