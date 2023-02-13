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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İtalya'ya gitti

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, deprem faciası nedeniyle liglere verilen ara sonrası ülkesi İtalya'ya gitti.

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İtalya'ya gitti
DHA

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalya'ya gitti.

Yaşanan deprem faciasının ardından liglere ara verilirken, kulüpler oyuncularına bir süre izin verdi. Bu boşluktan yararlanan 23 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sabah ülkesine gitti.

Serie A'nın köklü kulübü Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo, resmi imzanın ardından Nef Stadyumu'na gelerek depremzedelere gönderilecek malzemeler için yardım etmişti. Roma'ya uçan yıldız oyuncu, özel işlerini halledip, eşyalarını alarak geri dönecek ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde lig için antrenmanlara başlayacak.

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