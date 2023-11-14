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        Haberler Magazin Galatasaray'ın yıldızı Torreira aşka geldi! Devrim Özkan'ı öpmelere doyamadı!

        Galatasaray'ın yıldızı Torreira aşka geldi! Devrim Özkan'ı öpmelere doyamadı!

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve güzel oyuncu Devrim Özkan, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Son olarak başarılı futbolcu sevgilisi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:47
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        Geçtiğimiz günlerde tescillenen Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkından yeni kareler geldi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu güzel oyuncu Özkan ile aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Birlikteliklerine tam gaz devam eden çift, artık ilişkilerini saklamıyor ve gözler önünde yaşıyor.

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        Instagram hesabında 2.1 milyon takipçisi olan Lucas Torreira'nın yayınladığı aşk dolu pozlarına sevenlerinden 659 binin üzerinde beğeni ve 9 binden fazla yorum geldi.

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        Lucar Torreira sevgilisi Devrim Özkan ile yayınladığı pozlarına şu notu düştü: "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım"

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        İşte Torreira'nın sosyal medya hesabından yayınladığı aşk dolu pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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