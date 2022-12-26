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Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları

Dünya Kupası arasından İstanbulspor galibiyetiyle dönen Galatasaray, 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. 2-0 öne geçip maçın büyük bölümünü rahat geçiren sarı-kırmızılılar skorun 2-1'e gelmesinin ardından rakibin baskısını kırmakta zorlanırken skoru korumayı başardı. Spor yazarları, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetini ve liderliği devralmasını değerlendirdi

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  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: BURUK, GOMIS'E TEŞEKKÜR ETMELİ

    G.Saraylı futbolcular da zayıf rakibi göz önüne almadan oyuna tempolu ve atak başladılar. Organize pozisyon bulmaya dahi genel gidişatta gerek yoktu. Her orta, her korner son derece tehlikeli oluyordu. Bunlardan iki tanesinde de Gomis golleri attı. Sonrasında doğal olarak G.Saray'ın temposu ve hırsı frenlendi. Bu maç bir kere daha gösterdi ki, çok rahat giden bir oyunda bile, iki farklı da önde olsan işin ciddiyetini elden bırakmayacaksın. 

     
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    Sonuçta son bölümdeki sıkıntılara rağmen G.Saray üç puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu. G.Saray'da İcardi ve Seferovic'ten sonra Gomis 3. santrfordu ama ilerlemiş yaşına rağmen bugüne kadar attığı kritik goller ve yaptığı katkılar nedeniyle Okan Buruk'un ona özellikle teşekkür etmesi gerekir. (SABAH)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    UĞUR MELEKE: SAĞLAM KURGU, İYİ SENARYO

    G.Saray göze hoş gelen bir futbol oynadı. Gomis 20’lik bir delikanlı iştahında. Mertens özellikle sola deplase olduğunda Kerem Aktürkoğlu’nu da çalıştırdı, çok iyi üçgenler kurdular orada. Ama dünkü Galatasaray’ın en ışıltılı, en örgütlü performansını duran toplarda seyrettik.
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    Rekor sayıda korner-frikik kullandıkları bir maçta bu duran topların en az beşinde hafta içi çalışılmış organizasyon tadı verdiler. Hep çalışılmış işlerdi. Bu noktada da en büyük krediyi hafta içi bu çalışmaları yapıp hafta sonu sahaya yansıtan Okan Buruk’a vermek gerek. Hep söylerim; futbol hafta içi kurgulanan, hafta sonu uygulanan bir oyun. Ve elde iyi bir senaryo, sağlam bir kurgu iyi olunca o filmi izlemek eğlencelidir her zaman. (HÜRRİYET)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    ERMAN TOROĞLU: ECEL TERLERİ

    Galatasaray'da ilk yarı Gomis sahneye çıktı, işi bitirdi. Bence bu sene Süper Lig'de Gomis kadar, oynadığı sürelerde takımına faydalı olan bir oyuncu tahmin ediyorum ki yoktur. Golleri atmasının yanında pres yaptı, kendi kale sahasına geldi top çıkardı, her şeyi yapmaya çalıştı, tek kelimeyle bravo...
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    Kazanabilirsin ama senden kademe olarak aşağıda bir takımın karşısında ecel terleri döken, panikleyen bir Galatasaray ve seyircisi vardı. Futbol böyle bir şey. Rakip zayıf olabilir, o zaman işini bitireceksin. Yoksa dün akşamki gibi ecel terleri dökersin. (FOTOMAÇ)

     
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    OSMAN ŞENHER: İKİNCİ YARI LİDERLİĞE YETMEZ

    İlk yarıdaki Galatasaray’a şapka çıkarılır, ikinci devrede ise oynanan futbol liderlik için yetmez. Bunu herhalde futbolcular da biliyordur. Muslera, Sivas maçında sahada olacak. Takım adına çok iyi bir kaleci, adeta sigorta gibi. Okan Kocuk, heyecanından mıdır nedir bilemiyorum ama kendisine fazla top gelmemesine rağmen kalede hiç güven vermedi. Bilhassa topu oyuna sokarken çok büyük hatalar yaptı. (MİLLİYET)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    LEVENT TÜZEMEN: HOCAYA UYARI

    İki ruhlu bir Galatasaray izledik. İlk yarıda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım havasındaydılar. İkinci yarı gol yememek için panik yapan, fazla top kaybıyla oynayan, taraftarın telaşlanmasına neden olan bir takım görüntüsündeydiler. İlk yarıdaki Galatasaray, ideal kadrosuyla sahadaydı. İkinci yarıdaki Galatasaray'ın tanınmaz hale gelişindeki temel neden Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerdi. 
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    Okan hoca, bence iyi oynayan takıma fazla dokunmamalı. Değişikliklerle Galatasaray'ın takım boyu kısaldı. Eğer Galatasaray garantili skor avantajını ele geçirirse o zaman Okan Buruk her türlü değişikliği yapabilir. 10 dakikalık uzatmada taraftar takımla birlikte savunma yaptı. Panik üst düzeydeydi. Herkesin "Aman gol yemeyelim" şeklinde yüreği hop hop etti. (FOTOMAÇ)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    SERKAN AKCAN: BİR TABU DAHA YIKILDI

    Galatasaray sahada bir çok şeyi doğru yapıyor olmasına rağmen duran toplardan atamadığı goller yüzünden bir yıldır birçok fırsatı kaçırıyordu.  Neredeyse 1 yıldır kornerden gol atamayan Galatasaray için Gomis’in kornerden gelen iki golü koca bir tabuyu yıkmak gibiydi. Tıpkı son Başakşehir maçında Abdülkerim’in bu sezonun ilk duran top golünü atması gibi. 
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    İstanbulspor’u da yenip üst üste 4. lig maçını da kazanan Okan Buruk ve futbolcuları Sivasspor deplasmanına gittikten sonra 4 maçın 3’ünü Ali Sami Yen’de oynayacak. Elbette bu üç maçın yanı sıra Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak olmak ligin seyri açısından belirleyici olacak. (FANATİK)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    SERKAN KORKMAZ: OKAN'A BORÇLU

    Maçın sonunda İstanbulspor'un duran topla bulduğu golle bir çuval incir neredeyse berbat oluyordu. Galatasaray şu an liderse bunu Emir'in şutunu ayağıyla çıkaran Okan'a borçlu. Kötü bir yönetim sergileyen hakem Bitigen bu pozisyonda "aut" diyerek en çok Okan'a haksızlık etti doğrusu. 
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    Skor, yaşanan maçın karşılığı olmasa da 662 günlük liderlik hasreti sona eren sarı kırmızıların Sivas deplasmanında işleri hiç kolay olmayacak. Sebebi; ucuz bir kartla cezalı duruma düşen Torreira, Okan Hoca'ya Sivas'ta en çok lazım olan oyuncuydu. (FOTOMAÇ)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    BANU YELKOVAN: "GOLMIS" FARKI

    Galatasaray’a, lider olma şansı taşıyan bu maçı ligdeki hangi takımla oynamak isteğini sorsaydık muhtemelen İstanbulspor cevabını verirdi. Fatih Tekke’nin takımın başına geçmesi sonrası hedefledikleri değişim sürecine giremeyen konuk ekip, yeni teknik adamın takımın başında çıktığı tüm maçları kaybederken Topalli ve Ethemi’nin performansıyla fazla doğru orantılı bir performans sergiliyor. 
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    Bu maçta da Gomis ayağından hızla 2-0’a gelen skorun daha açılmasını Danimarkalı kalecisi Jensen’le sağladı. Sarı kırmızılı takım yakaladığı fırsatları sonuçlandırma konusunda daha becerikli olsaydı, maçın son anlarındaki heyecanı yaşamaz ve liderlik koltuğuna daha rahat yerleşebilirlerdi. (HÜRRİYET)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    BÜLENT TİMURLENK: TORREIRA, SİVAS'A GÖTÜRÜLMELİ

    Ligde son 6 maçını kaybetmiş bir takım karşısında 37 dakikada 2-0'ı bulan, liderlik koltuğuna da maç içinde oturan Galatasaray neden taraftarına korku filmi gibi bir son yaşattı? Kısa cevabı şu; o koltuğa son düdükten sonra oturursunuz ve maç içinde oturduysanız da yayılmazsanız dik oturursunuz.

     
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    45 günlük ara, 4 gün sonraki Sivasspor deplasmanını düşünen skoru almış takım... Bunlar Galatasaray'ın ikinci yarıda koltuğuna yayılmasının bahanesi olabilir ama Sergio sakatlıktan dönmüş ve Midtsjö de sakatlanıp çıkmışken Torreira'nın göstere göstere sarı kart görüp Sivas deplasmanına gitmeyecek olmasının bir açıklaması yok. Okan Buruk, Uruguaylı oyuncuyu "takım ruhu" adına Sivas'a götürüp tribünden maçı izletmeli. (SABAH)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    TOLGA ERSARI: GALATASARAY'IN ASLANI GOMIS

    Gomis, Boey ve Mertens’in var olan oyuna isyan niteliğindeki çabaları, Galatasaray’ın rakip kalede daha etkin olmasını ve hemen ardından da gole ulaşmasını sağladı. Sarı- kırmızılıları rahatlatan bu golde tekmeye kafa uzatan Gomis için ne kadar övgü dolu sözler yazsak yine de az! 37 yaşında tam bir profesyonellik abidesi. Tam bir golcü. Olması gereken zamanda olması gereken yerde yerini alıyor. 

     
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    İstanbulspor karşısında da iki kornerden iki kafa golü ile Galatasaray’ın skoru ve üç puanı almasını sağladığı gibi iki topu da direkten döndü. Hafta içerisinde kupada sarı- kırmızılılara turu getiren golü atan da yine Gomis’ti. Alkışlar ve tebrikler 37 yaşındaki bu profesyonellik abidesine… (MİLLİYET)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    OĞUZ DİZER: MERCI GOMIS

    Gomis kaptan olarak, armadanın başında. Böylesi kadir bilir teknik direktör erdemi, hangi sporcuyu fevkaladenin fevkinde motive etmez? Ya son 30 dakika? Sorulmalı! Kaleci Okan’ın ıskasıyla yüreklenen İstanbulspor, kısa süre baskı yaptı. Daha sonra da Galatasaray’ın çok boyutlu düşünce ve futbol uygulamaları sistematiği devreye girdi.
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    Kalite ve özgüven farkındalığının net olarak sahnelendiği anlarda Gomis’in 2 golü, direkten dönen vuruşları ve çok miktarda kaçırılan şanslar var. Rakibin ise savunma hatası neticesi, duran toptan attığı 1 gol var. Boşu boşuna sadece el kaldıranlar da var. Ethemi son anda kavuracaktı ha! Aman dikkat! (FANATİK)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    EBRU KILIÇOĞLU: LİDERİN DÖNÜŞÜ

    Galatasaray’ın pozisyon ve gol üstünlüğü, hem teknik kadroyu hem de futbolcuları erken havaya sokuyor. İki taraftan konuk takımın teknik direktörü gol atmak için önlem alırken, Okan Hoca kartlar ve sakatlıkların da etkisiyle koruma amaçlı hamleler yapınca zaten oyunu hiç bırakmamış olan rakip cesaretleniyor. 

     
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

    82. dakikada verilen serbest vuruşu Mehmet ile gole çeviren İstanbulspor, 10 dakika uzayan maçın 93. dakikasına yüzde yüz bir gol kaçırıyor. Oldukça çekişmeli geçen son dakikalarda skor değişmeyince Galatasaray ikinci yarıya lider olarak dönüyor. (CUMHURİYET)
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"
  • Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"

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