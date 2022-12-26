Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları

ÖMER ÜRÜNDÜL: BURUK, GOMIS'E TEŞEKKÜR ETMELİ

G.Saraylı futbolcular da zayıf rakibi göz önüne almadan oyuna tempolu ve atak başladılar. Organize pozisyon bulmaya dahi genel gidişatta gerek yoktu. Her orta, her korner son derece tehlikeli oluyordu. Bunlardan iki tanesinde de Gomis golleri attı. Sonrasında doğal olarak G.Saray'ın temposu ve hırsı frenlendi. Bu maç bir kere daha gösterdi ki, çok rahat giden bir oyunda bile, iki farklı da önde olsan işin ciddiyetini elden bırakmayacaksın.