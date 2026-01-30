Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakip Juventus! Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu. Bu kapsamda Galatasaray-Juventus maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Galatasaray-Juventus maçı tarihi...

        Giriş: 30.01.2026 - 19:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:40
        1

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan toplayan Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılarda hedef, Juventus engelini geçip adını son 16 turuna yazdırmak. Galatasaray, turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Juventus Şampiyonlar Ligi play-off maçı 17 Şubat tarihinde saat 20.45'te oynanacak.

        3

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranından naklen yayınlanması bekleniyor.

        4

        TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER

        Galatasaray, Juventus engelini geçmeyi başardığı takdirde son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BUDAPEŞTE'DE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

        Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

        Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

        Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

