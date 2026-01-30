Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan toplayan Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılarda hedef, Juventus engelini geçip adını son 16 turuna yazdırmak. Galatasaray, turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...