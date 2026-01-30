Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakip Juventus! Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu. Bu kapsamda Galatasaray-Juventus maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Galatasaray-Juventus maçı tarihi...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan toplayan Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılarda hedef, Juventus engelini geçip adını son 16 turuna yazdırmak. Galatasaray, turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Juventus Şampiyonlar Ligi play-off maçı 17 Şubat tarihinde saat 20.45'te oynanacak.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranından naklen yayınlanması bekleniyor.
TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, Juventus engelini geçmeyi başardığı takdirde son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BUDAPEŞTE'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs (Budapeşte)