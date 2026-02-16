Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Galatasaray, güçlü rakibi Juventus ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk maçta alacağı sonuçla tur yolunda üstünlük yakalamayı amaçlıyor. Gözler, RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmaya çevrilmişken, taraftarlar “Galatasaray– Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm ayrıntılar…