Galatasaray- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devi Juventus'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmek istiyor. İki ekip en son UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda karşı karşıya gelmiş, Galatasaray o mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. Futbolseverler ise şimdi "Galatasaray–Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte karşılaşmanın tarih ve yayın bilgileri…
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Galatasaray, güçlü rakibi Juventus ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk maçta alacağı sonuçla tur yolunda üstünlük yakalamayı amaçlıyor. Gözler, RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmaya çevrilmişken, taraftarlar “Galatasaray– Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm ayrıntılar…
GALATASARAY- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Juventus maçı 17 Şubat Salı (yarın) 20.45'de oynanacak.
GALATASARAY- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.