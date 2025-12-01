Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor! Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi sürüyor

OKAN BURUK KADIKÖY'DE YİNE KAYBETMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinde yenilmeme serisini sürdürdü.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik görürken, sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında Fenerbahçe deplasmanda 4'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5. kez yer aldı. 52 yaşındaki teknik adam, Kadıköy'de 3 kez kazanırken, 2. kez de beraberlikle ayrıldı. Buruk, Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbilerde mağlubiyet yaşamadı.