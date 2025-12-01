Habertürk
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor! Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi sürüyor

        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor! Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada, sarı-lacivertliler ligde yenilmezlik serisini sürdürürken; teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sarı-kırmızılıların ise Kadıköy'de yenilmezlik serisi devam etti. İşte dev derbinin notları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.12.2025 - 22:56 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:56
        1

        Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk 25 dakikada takımlar tehlikeli pozisyon fırsatı yakalayamadı. Galatasaray, 27. dakikada Sane'nin vuruşunda savunmada Jayden Oosterwolde'ye çarpan topta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

        İkinci yarıda rakip yarı sahada oynayan ancak pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Jhon Duran'ın golüyle beraberliği buldu ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Bu sonuçla Galatasaray puanını 33'e, Fenerbahçe ise 32'ye yükseltti.

        2

        PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ

        Galatasaray, 1 puan önde geldiği Kadıköy'den lider döndü.

        Sarı-kırmızılı ekip, 14. haftaya 32 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. "Cimbom" derbin yenik ayrılması durumunda hem 3 puanı hem de liderliği rakibine kaptıracaktı.

        Müsabakadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, puan farkını koruyarak liderliğini sürdürdü.

        3

        DERBİ GOLCÜSÜ DURAN

        Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, derbileri boş geçmedi.

        Sakatlığı sebebiyle takımından sık sık uzak kalan genç santrfor, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray filelerini de havalandırdı.

        Duran, ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 maçta forma giyerken sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol buldu.

        4

        LEROY SANE 4 GOLE ULAŞTI

        Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla 4. golünü derbide attı.

        Bu sezon transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da 14. Süper Lig müsabakasına çıktı. Geride kalan 13 müsabakada 3 kez fileleri havalandıran Sane, dördüncü golü Fenerbahçe ağlarına gönderdi.

        Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

        5

        F.BAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

        Fenerbahçe'nin müsabakanın 44. dakikasında kaydettiği gol VAR kararıyla iptal edildi.

        Maçın 44. dakikasında yaşanan hava topu pozisyonunda Milan Skriniar'dan seken topu Edson Alvarez ağlarla buluşturdu.

        Golün ardından 45. dakikada hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve 45+1. dakikada gol kararını iptal etti.

        6

        OKAN BURUK KADIKÖY'DE YİNE KAYBETMEDİ

        Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinde yenilmeme serisini sürdürdü.

        Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik görürken, sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

        Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında Fenerbahçe deplasmanda 4'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5. kez yer aldı. 52 yaşındaki teknik adam, Kadıköy'de 3 kez kazanırken, 2. kez de beraberlikle ayrıldı. Buruk, Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbilerde mağlubiyet yaşamadı.

        7

        EVİNDE GOLÜ BULUYOR

        Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde oynadığı tüm karşılaşmalarda gol attı.

        Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan süreçte sahasında 6 maça çıkarken, sırasıyla Kocaelispor'a 3, Trabzonspor'a 1, Alanyaspor, Antalyaspor ve Karagümrük'e ise 2'şer gol atmıştı.

        Kadıköy'deki son lig maçında Kayserispor filelerine 4 gol gönderen Fenerbahçe, Galatasaray filelerine de 1 gol atmayı başardı.

        8

        G.SARAY, KADIKÖY'DE İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 10 derbide sadece 1 kez yenildi.

        Galatasaray 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Chobani Stadı'nda 9'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10. resmi maça çıktı.

        "Cimbom", ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olduğu bu 9 maçlık periyotta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenildi. Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki tek maçı da galibiyetle tamamladı.

        9

        FRED DALYA DEDİ

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, sarı-lacivertli formayla dalya dedi.

        Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında Manchester United'dan transfer olan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisiyle sarı-lacivertli formayla 100. maçını oynadı.

        Fred, 79. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

        10

        KAZIMCAN KARATAŞ, SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ

        Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, sakatlanarak oyundan çıktı.

        Kazımcan, ilk 11 başladığı mücadelenin 90+1. dakikasında takım arkadaşı Lucas Torreira ile kafa kafaya çarpıştı. Pozisyonun ardından başına bandaj yapılan Torreira oyuna devam ederken, Kazımcan sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

        Torreira ise 90+7. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

        11

        4 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

        Galatasaray'da 4 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı.

        Müsabakaya ilk 11'de başlayan Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile sonradan oyuna giren Arda Ünyay, sarı-kırmızılı formayla ilk kez tarihi derbide süre aldı.

