Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "15 Kasım 1988'de ABD'nin Portsmouth şehrinde doğan Kuanitra Holingsvorth, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oynamak için 2012 yılında Türk pasaportu sahibi oldu. Minnesota Lynx tarafından 2009 yılında 1. tur draftında 9. sırada seçilerek WNBA kariyerine başlayan 32 yaşındaki pota altı oyuncusu, burada geçirdiği bir sezonun ardından sırasıyla VICI-Aistes Kaunas, New York Liberty, TTT Riga, UMMC Ekaterinburg, Washington Mystics, Fenerbahçe, Seattle Storm, Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş ve Dynamo Kursk formalarını giydi. 2012 Londra Olimpiyatları'nda çeyrek finale çıkan milli takımın önemli bir parçası olan 1.97'lik pivot, geçen sezon Botaş'ta 17 maçta ortalama 28.57 dakika süre aldı, 8,65 sayı ve 7,35 ribaunt ortalamalarıyla boy gösterdi. Kuanitra Holingsvorth'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.