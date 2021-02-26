Galatasaray, kadın basketbol takımında forma giyen Angel Lajuane McCoughtry'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımdan konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir."
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde daha önce Fenerbahçe ve Mersin formaları giyen 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında Sarı-Kırmızılı takıma imza atmıştı.
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