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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:45
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        Spor Toto Süper Lig’in 38. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaşacak olan Galatasaray, maç için uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi.

        Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu kafile, havaalanında taraftarların olmadığı bölümden çıktı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Burada sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılandı.

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