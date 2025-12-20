Galatasaray Kasımpaşa maçına hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 20.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:38
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, Kasımpaşa maçının taktik organizasyonuyla sona erdi.
Galatasaray, RAMS Park'ta yarın saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ