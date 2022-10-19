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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor, GMG Kastamonuspor'u konuk ediyor. Kazananın bir üst tura yükselecek mücadele Nef Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk bu maçta forma şansı vermediği oyuncuların durumunu görmek için rotasyon yapacak. Peki Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bu akşam sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

    MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Kastamonuspor maçı 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek. Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    ROTASYON ZAMANI

    Teknik Direktör Okan Buruk, Kastamonuspor'a karşı rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürecek. 
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    Forma şansı bulamayan oyuncuların durumunu görmek isteyen Okan Buruk'un kafasındaki 11 ise şöyle:
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    OKAN KOCUK
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    DUBOIS
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    EMİN BAYRAM
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    ROSS
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    EMRE TAŞDEMİR

     
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    BERKAN KUTLU
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    HAMZA AKMAN
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    RASHICA
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    YUSUF DEMİR
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    BARIŞ ALPER YILMAZ
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri

    SEFEROVIC

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