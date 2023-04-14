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Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda yenildiği rakibini mağlup ederek zorlu virajı kayıpsız atlatmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları da tüm hesapları 3 puan üzerine yapıyor. Geçen hafta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu netleşmeye başlarken sarı-kırmızılılarda Zaniolo'nun durumu da merak konusu... İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i ve maç öncesi son dakika gelişmeleri...

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bu akşam sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    SAHASINDAKİ SON DOKUZ MAÇI DA KAZANDI

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.

     
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

    Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

     
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    ABDÜLKERİM 11'DE, RASHICA DA FORMASINA KAVUŞUYOR

    Sarı-kırmızılılarda geçen hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımın gerçekleştirdiği son antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Henüz yüzde 100 hazır olmayan 28 yaşındaki stoper, Okan Buruk'a oynamak istediğini dile getirirken Buruk'un da Abdülkerim'e güvendiği öğrenildi.
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    Diğer yandan son haftalarda takım savunmasındaki performans düşüşünden rahatsız olan Buruk eski ilk 11'ine dönmeye karar verdi. Sol bekte Kazımcan Karataş'ın hücumdaki performansından memnun kalan Buruk, sağ kanatta ise henüz hazır olmayan Nicolo Zaniolo yerine rakip bek ile birlikte geri gelen ve topsuz baskı konusunda daha önde olan Rashica'yı 11'de görevlendirmeyi düşünüyor.

     
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    MUHTEMEL 11

    MUSLERA
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    SACHA BOEY
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    VICTOR NELSSON
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    ABDÜLKERİM BARDAKCI 
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    KAZIMCAN KARATAŞ
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    LUCAS TORREIRA
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    SERGIO OLIVEIRA
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    MILOT RASHICA
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    DRIES MERTENS
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    KEREM AKTÜRKOĞLU
  • Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

    MAURO ICARDI

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