Diğer yandan son haftalarda takım savunmasındaki performans düşüşünden rahatsız olan Buruk eski ilk 11'ine dönmeye karar verdi. Sol bekte Kazımcan Karataş'ın hücumdaki performansından memnun kalan Buruk, sağ kanatta ise henüz hazır olmayan Nicolo Zaniolo yerine rakip bek ile birlikte geri gelen ve topsuz baskı konusunda daha önde olan Rashica'yı 11'de görevlendirmeyi düşünüyor.