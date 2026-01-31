Galatasaray, Kayserispor maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 31.01.2026 - 21:49 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:49
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
