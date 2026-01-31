Habertürk
        Galatasaray, Kayserispor maçına hazır

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 21:49 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:49
        Galatasaray, Kayserispor maçına hazır!
        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Miras için babasını patlayıcıyla öldürmek istediği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Mardinin Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras için babasını patlayıcı maddeyle öldürmek istediği iddia edilen kişi ve ona para karşılığı yardım ettiği öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. (AA)

